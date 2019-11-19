شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والشباب يكرمان الأئمة المشاركين فى القوافل التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، و وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والدكتور محمد عمر ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأئمة المشاركين في القوافل الدعوية التعليمية.

جاء التكريم خلال استضافة وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر انطلاق القوافل التعليمية للعام السابع على التوالي بالتعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفنى ، حيث أكد وزير الأوقاف ، على أهمية هذه القوافل بأبعادها المختلفة التعليمية والتربوية والتثقيفية والتوعوية والترفيهية ، وأنها أنموذج شديد التميز للعمل الجاد الهادف المشترك بين الوزارات الثلاث ، وأننا سنعمل معًا على التوسع فيه.

وأعرب جمعه ، عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى كثير من شباب علماء الوزارة الذين صاروا واجهة مشرفة لوزارتهم ووطنهم في الداخل والخارج ، مبينا أن الوزارة ماضية بقوة في تأهيل جميع الأئمة والعاملين بها لخلق حالة مجتمعية عالية بالوعي الديني الصحيح المستنير.

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وتقديرًا لجهوده المبذولة في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد ، أهدى الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء درع الوزارة لوزير الأوقاف، وذلك تقديرًا لجهوده الدعوية الملموسة ، وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ، ومواجهة الأفكار المتطرفة , وكذلك المشاركة الجادة لشباب علماء الأوقاف في القوافل التعليمية التي تتم بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف .

من جانبها أهدت وزارة الأوقاف خمسمائة نسخة من كتاب: "ضلالات الإرهابيين وتفنيدها" لوزارة الشباب والرياضة لتوزيعها على مكتبات مراكز الشباب.