شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفارة عمان فى مصر تحتفل بالعيد الوطنى الـ49 للسلطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت سفارة سلطنة عمان فى مصر، مساء اليوم، الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطنى الـ49 للسلطنة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



السفير العمانى على العيسائى والبعثة الدبلوماسية العمانية تستقبل ضيوف الحفل

وخلال الحفل، ألقى السفير الدكتور على العيسائي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كلمة قال فيها، أن العلاقات العمانية المصرية قديمة قدم التاريخ، مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، اكتسبت دفعة قوية بأوامر من السلطان قابوس بن سعيد والرئيس عبدالفتاح السيسي.



المستشار نصر العبرى المستشار الإعلامى للسفارة العمانية

وأكد السفير العيسائي أن السلطنة دولة داعية وراعية للسلام وداعمة للاستقرار والأمن.



احتفال البعثة الدبلوماسية العمانية بالعيد الوطنى الـ49 للسلطنة

وخلال الاحتفال تم عرض الأغانى الوطنية العمانية التى نشدت بكلماتها مسيرة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، فى بناء السلطنة وتحويلها لدولة حديثة ذات مؤسسات قوية وفاعلة ترسى قيم العدالة والتنمية وتفعيل القانون.

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البعثة الدبلوماسية العمانية تستقبل ضيوف الحفل

كان فى مقدمة الحضور، وزيرة التاضامن الاجتماعى، غادة والى، والسفير محمد العرابى، وزير الخارجية السابق، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وهشام عرفات، وزير النقل السابق، وفاروق حسنى، وزير الثقافة السابق، والفنان حسين فهمى، والفنانة رانيا يوسف، فضلا عن نخبة من السياسيين والدبلوماسيين العرب والأجانب فى مصر، ورجال الصحافة والإعلام، وباقة من نجوم الفن والمجتمع.



العيد الوطنى الـ49 لسلطنة عمان فى مصر

وتشهد سلطنة عمان هذه الأيام، احتفالات كبيرة وعروض ضخمة تعم ولايات السلطنة ، احتفالاً بالذكرى التاسعة والأربعين لتأسيسها والتي تصادف اليوم الثامن عشر من نوفمبر.



جانب من الجضور بالحفل

ويحتفل العمانيون في هذا اليوم من كل عام بالعيد الوطني الرسمي للبلاد والذي أعلن فيه قبل 49 عامًا تحديدًا في عام 1970 السلطان قابوس بن سعيد، بدء انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العُمانية وبناء دولة حديثة متطورة على جميع المستويات، وبدء خطة تطوير شاملة تستهدف نقلة كبرى نحو الحداثة والإبداع مع التمسك بالثوابت الشعبية والتاريخية للسلطنة، وهو الموعد الرسمي أيضا لاستلامه مقاليد حكم البلاد.



جانب من الحضور بالحفل



سفارة عمان تنظم حفل استقبال بمناسبىة العيد الوطنى للسلطنة