صور.. تشميع المركز العام لـ"أنصار السنة" لتشوين مواد تهدد منطقة عابدين بالاحتراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق حى عابدين منذ قليل المركز العام لأنصار السنة المحمدية بشارع قولة بعابدين بالشمع الأحمر بعد تلقى جهات عدة بلاغا من عضو الجمعية جمال قاسم أن الفرع مخالف.
وقامت حملة من الحى ومحافظة القاهرة بفحص المركز العام ومطابقته بشكوى عضو الجمعية جمال قاسم التى أكد وسائل الحماية المدنية والأمن والسلامة غير موجودة رغم تخزين مجلات ومواد خطرة وتغيير نظام البناء فى المقر والتعدى على المسجد والشارع ما يهدد منطقة قصر عابدين بالاحتراق.
وأغلقت الحملة المكاتب الإدارية بالشمع الأحمر بينما أبقت المسجد مفتوحا لإقامة الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.
يشار إلى أن العضو جمال قاسم توجه بالشكاوى لمجلس الوزراء وجهات معنية لتخوفه من انفجار واشتعال المبنى لكثر المواد المخزنة بالمخالفة فى مسجد ومقار إدارية والإضرار بقصر عابدين وأهالى المنطقة دون أى ذنب مطالبا بتدخل جهات الاختصاص لفحص الشكوى ومعاينة المبنى.
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