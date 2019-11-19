محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو، للرد عن استفسارات المواطنين الخاصة بأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار المقطع إلى أن دعم رغيف الخبز وصل لـ53.1 مليار جنيه سنويا، بسعر 5 قروش فقط، لكن سعره الحقيقي 60 قرشًا.
وأوضح أنه يستفيد من دعم الخبز 70.6 مليون مواطن، كما يتم إنتاج 325 مليون رغيف يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء: إنتاج 325 مليون رغيف يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.