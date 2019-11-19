الداخلية: ضبط 1000 قضية تموينية بالأسواق في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، عن ضبط 1006 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية؛ لحيازته كمية قدرها 10,345 طن سلع غذائية "زيت طعام– مسلى– طحينة- عسل" خامات إنتاج معبأة داخل تنكات بدون مستندات "مجهولة المصدر" يتم تعبئتها كمنتج نهائي داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش على جمهور المستهلكين.

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وضبط مالك محل بدال تمويني بعين شمس في محافظة القاهرة؛ لتجميعه 1,200 طن "سكر تمويني"، وكذا 420 عبوة "زيت تمويني" مخصص ربطها للصرف مقابل الدعم لمقرر للبطاقات التموينية الذكية، بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مهدراً المال العام التي كفلته الدولة لمنظومة الدعم التمويني.

وتمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن إدارة مخبز لإنتاج الخبز البلدي المدعم بدارالسلام في محافظة القاهرة؛ لاستيلائه على 939,736 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق قيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، طبقاً لما ورد بتقرير الجهات الإدارية المعنية.

كما تم ضبط مالك شركة لتجارة وتوزيع المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بقليوب في محافظة القليوبية؛ لحيازته 5,290 طن منتج نهائي لمنظفات صناعية متعددة الأغراض بدون مستندات "مجهولة المصدر" معبأة داخل عبوات بدون بيانات موسومة بعلامات تجارية مقلدة خلافاً للحقيقة لطرحها للبيه للجمهور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.