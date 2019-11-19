"أسلحة ومخدرات".. الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الحملات في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة من ضبط 67 قطعة سلاح ناري، 145 قضية مخدرات، وتنفيذ 54571 حكم قضائي متنوع.
ضبط 67 قطعة سلاح ناري، بحوزة 65 متهمًا، وتنفيذ 54571 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 145 قضية مخدرات بحوزة 157 متهمًا، كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهمًا، ارتكبوا 10 حوادث.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
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