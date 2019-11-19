أخبار مصر | منتدى شباب العالم يتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتدى شباب العالم يتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاون منتدى شباب العالم مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FA0) الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والاتحاد من أجل المتوسط (UFM)، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET).

وتتمثل أطر التعاون بين منتدى شباب العالم وتلك المنظمات الدولية والإقليمية في الإعداد للجوانب الموضوعية للمنتدى، ووضع تصور لورش العمل وجلسات المنتدى هذا العام في عدد من المواضيع، منها الأمن الغذائي، الذكاء الاصطناعي، سلسلة الكتل.

وتحاور منتدى شباب العالم مع ممثلي هذه المنظمات وتبادل الأفكار حول وضع محاور النقاش واختيار المتحدثين، ومن أجل تحقيق تعاون مثمر بين المنتدى وتلك المنظمات، فسيشهد المنتدى انعقاد جلسات وورش عمل بمشاركة فعالة من هذه المنظمات الدولية والإقليمية، وسيساهم ذلك في تحقيق المبادرات والمقترحات التي يتوصل إليها الشباب المشاركون في منتدى شباب العالم برعاية تلك المنظمات الرائدة.

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ومن المقرر، أن يشهد المنتدى انعقاد جلسات وورش عمل بمشاركة فعالة من هذة المنظمات الدولية والإقليمية، وسيساهم ذلك فى تحقيق المبادرات والمقترحات التى يتوصل إليها الشباب المشاركون برعاية تلك المنظمات.

ويعد المنتدى سنوى عالمى يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.

وينطلق المنتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائية والبيئة والمناخ، و سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعى والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.