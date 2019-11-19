أخبار مصر | نقيب المهندسين بالإسماعيلية: تشكيل 5 لجان لمراجعة تقارير المكاتب الاستشارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين بالإسماعيلية: تشكيل 5 لجان لمراجعة تقارير المكاتب الاستشارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد المصري، نقيب مهندسي الإسماعيلية، إنه نظرا لسرعة التطور التكنولوجي وما واكبه في العلوم الهندسية فقد أصبح هناك ضرورة للارتقاء بمستوى المهنة وتنظيم جهود اعضائها لخدمة المجتمع وتحقيق اهداف التنمية في مصر.

ولفت المصري في كلمته بمناسبة إفتتاح المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، لبعض منشآت النقابة الفرعية، أنه في ظل دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها ودورها في التصالح على بعض مخالفات البناء فقد تم تشكيل 5 لجان بالمحافظة لمراجعة تقارير المكاتب الاستشارية بخصوص التصالح على بعض ملفات البناء.

ووجه المصري الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة لتقديم الدعم لافتتاح بعض المنشات في فرعية النقابة بالاسماعيلية ومنها حمام سباحة نصف اوليمبي وحمام للاطفال، وحديقة للالعاب ومسجد وقاعة للمؤتمرات والندوات واطلاق اسم المهندس عثمان احمد عثمان عليها واعادة تاهيل وتخطيط المركز التكنولوجي بالنقابة.

وأوضح نقيب مهندسي الاسماعيلية أن هناك مشروع لخدمة اسكان المهندسين وتقديم مذكرة بهذا الخصوص لمحافظ الاسماعيلية منذ 4 شهور.