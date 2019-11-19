أخبار مصر | وزيرة الصحة: التأمين الصحي الجديد يسير بخطى سريعة بدعم القيادة السياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: التأمين الصحي الجديد يسير بخطى سريعة بدعم القيادة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك؛ لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن مشروع التأمين الصحي الجديد يخطو بخطى سريعة بدعم القيادة السياسية، مشيدةً بمستوى الخدمة الطبية الذي وصلت إليه المستشفى كمستشفي نموذجي، خاصةً بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وبما يتوافق مع معايير هيئة الرقابة والاعتماد إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وفي ذات السياق، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور مصطفي غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، واللواء محمد إسماعيل، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ومدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

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وأشار المتحدث الإعلامي، إلى أن الاجتماع تناول الوقوف على كافة احتياجات المستشفى من القوى البشرية اللازمة، باعتبارها مستشفي نموذجي، وستصبح المستشفى الرئيسي ذات الخدمة الثلاثية، حيث سيتم الإحالة إليها من مستشفيات المستوى الثاني ومن مراكز الرعاية الأولية، وما يتطلب ذلك من توفير فريق طبي بأعلى مستوى من المهارات الإكلينيكية في كافة التخصصات الطبية، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت باعتماد هذه المستشفى ضمن برنامج الزمالة المصرية.