أخبار مصر | جهزوا الشتوي.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا عن طقس الأربعاء: شديد البرودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهزوا الشتوي.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا عن طقس الأربعاء: شديد البرودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر، ولمدة 24 ساعة، حيث يسود طقس معتدل علي كافة الانحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.



وأوضح البيان أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون متكاثرة علي سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الامطار والرياح شمالية شرقية معتدلة.



وعن حالة البحرين، فهى معتدلة على البحر الأحمر والمتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 1،5 متر، بينما يصل ارتفاع الموج على البحر الأحمر إلى 2 متر.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية:



القاهرة: 14 25

الأسكندرية: 14 25

شرم الشيخ: 22 28

الغردقة: 20 27

نخل: 8 23

العريش: 17 23

كاترين: 9 19