أخبار مصر | الرد على أمريكا والتعيينات المخالفة.. ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرد على أمريكا والتعيينات المخالفة.. ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على قرض بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد، وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة مصر وبروناى بشأن التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى إحالة 3 مشروعات قوانين للجان النوعية بالمجلس لمناقشتها.

"الخليج 365" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

بالتاريخ والساعة.. رئيس البرلمان يكشف مدة انتهاء المجلس الحالي



قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالى ليس هو دور الانعقاد الأخير للمجلس كما يعتقد البعض. قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالى ليس هو دور الانعقاد الأخير للمجلس كما يعتقد البعض. وأعلن عبدالعال، مدة المجلس الحالى والتي تنتهى 9 يناير 2021 الساعة 12 مساءً. تعليق رئيس البرلمان على اعتراف أمريكا بشرعية المستوطنات الإسرائيلية بفلسطين



وعقب الدكتور على عبد العال، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، والذي أكد أن بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة فى فلسطين أمر لا يخالف القانون الدول قائلا: "نرفضها ونستنكرها جميعا". وعقب الدكتور على عبد العال، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، والذي أكد أن بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة فى فلسطين أمر لا يخالف القانون الدول قائلا: "نرفضها ونستنكرها جميعا". وأضاف "عبد العال"، أن هذه الأراضى محتلة، طبقًا للقانون الدولى، ولقرارات الأمم المتحدة، ولا يجوز للسلطة المحتلة وفقًا للقانون أن تغير طبيعة الأراضى المحتلة. التعيينات بالجهاز الإداري بالدولة إذ لم تخصص ٥% لذوي الإعاقة فمخالفة للدستور



وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعيينات بشكل عام في الجهاز الإداري للدولة إذ لم تراع نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي مخالفة للدستور والقانون. وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعيينات بشكل عام في الجهاز الإداري للدولة إذ لم تراع نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي مخالفة للدستور والقانون. رئيس البرلمان يتحدث عن أداء بعض الوزراء



وأشار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب. وأشار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب. الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا



ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا. ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا. ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر. إحالة 3 مشروعات قوانين للجان النوعية



وأحال الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاجرءات الضريبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية. وأحال الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاجرءات الضريبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية. وقام أيضا بإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان، وأكثر من 60 نائب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية. Advertisements الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة والأمم المتحدة حول وضعية المنسق المقيم



كما وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/11/ 2018 و30/ 5/ 2019. كما وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/11/ 2018 و30/ 5/ 2019. الموافقة على قرض بقيمة 14 مليون دولار



ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد. ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد. الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة مصر وبروناى



وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019. وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019. الموافقة على اتفاقيتين بشأن السكة الحديد



ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019. ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019. وكذلك الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19/8/2019. الموافقة على تعديل اتفاقية "كيوتو"



كما وافق مجلس النواب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012. كما وافق مجلس النواب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012. أول تعليق لرئيس البرلمان عقب رفض اللجنة التشريعية قانون الذوق العام



قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن أي عبث بالشارع المصري يعتبر من الأفعال المجرمة وفقا للقانون. قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن أي عبث بالشارع المصري يعتبر من الأفعال المجرمة وفقا للقانون. وأضاف عبدالعال، أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق والعام. ويذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رفضت خلال اجتماعها اليوم بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي بشأن الذوق العام. حل مشكلات النواب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية



وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم حل كافة المشكلات العالقة سواء بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام قضائية نهائية أو المحالين إلى لجنة القيم.