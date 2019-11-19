مصر | "الداخلية" تثأر للرائد باسم فكري.. والنقل تستجيب لطلب أهالي قوص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تثأر للرائد باسم فكري.. والنقل تستجيب لطلب أهالي قوص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم مرور 19 يوما على استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص، إلا أن وزارة الداخلية لا تنسي حق دماء أبنائها، وعكف قيادات "الداخلية"، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مدار الـ 18 يوم الماضيين، على العمل والتحري، ومراقبة المتورط بقتله، بعد هروبه إلى محافظة أسوان.

وبعد التأكد من عدم هروبه إلى مكان آخر أعدت مأمورية استهدفته داخل وكره، بعزبة العرب بمركز كوم أمبو، أسفرت عن مصرعه والمختبئ عنده، في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، ثم أعلنت " الداخلية " صباح اليوم الثلاثاء، عن ثأرها لأحد شهدائها، عقب تبادل إطلاق أعيرة نارية في محافظة أسوان.

وبعد إعلان " الداخلية" عن ثأرها لأحد شهدائها، بـ 3 ساعات، أعلن محافظ قنا بموافقة وزير النقل على إطلاق اسم الشهيد الرائد باسم فكري على محور "قوص ونقاده"، وكأنه كان منتظر لحظة الثأر له، ليكمل فرحة أهالي المركز ويستجيب لطلبهم بإطلاق اسمه على محور "قوص نقادة".

الداخلية تثأر للشهيد الرائد باسم فكري

بعد متابعة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استمرت على مدار ثلاثة أشهر أمكن التوصل لتحديد مكان تواجد العنصر الإجرامي شديد الخطورة شاذلي صديق، 39 سنة، عاطل مقيم دائرة مركز قفط بقنا والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 20212019 إداري مركز قفط بقنا "واقعة استشهاد الرائد باسم فكري" رئيس وحدة مباحث مركز قوص" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا جنايات، (جنايات مركز قفط بقنا"حيازة سلاح نارى بدون ترخيص" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، جنايات مركز قفط بقنا، "قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة، جنايات مركز قوص بقنا، "قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة، جنايات مركز قنا، "سرقة بالإكراه" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والسابق اتهامه في 14 قضية"مخدرات، قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل".

وذلك لدى إحدى العنصر الإجرامي رضوان نور، 28 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز قفط بقنا وله محل إقامة آخر بعزبة العرب دائرة مركز كوم أمبو بأسوان والسابق اتهامه في 6 قضايا "سرقة بالإكراه حيازة سلاح ناري سرقة مواشي، سرقة متجر، شروع في سرقة".

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسوان مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن لاستهدافهم، وبعد وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجدهما بادر المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهم بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران، ونتج عن ذلك التعامل مقتل العنصرين المذكورين إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة وتم نقلهما لمستشفى دراو المركزي، وأمكن ضبط 2 بندقية آلية، 4 خزائن لذات السلاح، و57 طلقة مختلفة الأعيرة.

إطلاق اسم الرائد باسم فكري على محور " قوص نقادة"

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن الفريق كامل الوزير وزير النقل وافق على إطلاق اسم الشهيد الرائد باسم فكرى احمد طه على محور قوص – نقاده وذلك تخليدا لذكرى الشهيد والدور البطولى الذى قام به لضبط الخارجين على القانون، وتقديرًا لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن أمن واستقرار وطننا الغالي.

استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث مركز قوص

وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن قنا، أعلنت ملابسات واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، جنوب قنا.

وأوضح مصدر أمني، أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية، وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية ـ بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب.

وتابع أنه حال ذلك بادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلي الدراجة على (2 بندقية آلية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.