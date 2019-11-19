شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزيح الستار عن «شجرة مامرقس» في وادي النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزاح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الستار عن اللوحة التذكارية لشجرة مارمرقس، وهي المنطقة الموجودة أمام المكتبة البابوية المركزية بالمقر البابوي بوادي النطرون مساء اليوم الثلاثاء وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المجمع المقدس.

Advertisements

وشجرة مارمرقس هي المنطقة المخصصة لكل إيبارشية من إيبارشيات المهجر لتغرس فيها شجرة باسمها كنوع من ربط أبناء الكنيسة في المهجر بكنيستهم الأم.

كما التقط البابا صورًا تذكارية مع الاساقفة المشاركون في السيمينار أمام اللوحة التذكارية التي تحوي أسماء المجموعة الهندسية التي تولت عملية إنشاء المكتبة البابوية المركزية بالمقر البابوي بوادي النطرون كما توسط البلبا أعضاء المجمع المقدس أمام المكتبة البابوية المركزية بالمقر البابوي .

وعقب الافتتاح قاد البابا موكب للاساقفة حاملا قطعة من خشبة الصليب المقدس كان قد أهداها المتنيح الأنبا مرقس مطران مارسيليا وطولون للمتنيح قداسة البابا شنوده الثالث.

البابا تواضروس الثاني يزيح الستار عن «شجرة مامرقس» في وادى النطرون

البابا تواضروس الثاني يزيح الستار عن «شجرة مامرقس» في وادى النطرون

البابا تواضروس الثاني يزيح الستار عن «شجرة مامرقس» في وادى النطرون

البابا تواضروس الثاني يزيح الستار عن «شجرة مامرقس» في وادى النطرون

البابا تواضروس الثاني يزيح الستار عن «شجرة مامرقس» في وادى النطرون