شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين من الإسماعيلية: نفخر بمشاركتنا في المشروعات القومية العملاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن النقابة والدولة المصرية تواجهان حروب الشائعات المحبطة في إطار حروب الجيل الرابع، مطالبا المهندسين بالافتخار بمشاركتهم في المشروعات القومية العملاقة.

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واكد ضاحي، خلال كلمته باحتفالية تطوير منشآت نقابة المهندسين بالإسماعيلية، «يتزامن اليوم مع مرور ١٥٠ عامًا على افتتاح قناة السويس، يعطينا احساس بطهارة هذه المحافظة التي شهدت كفاح الشعب بأعوام ٥٦ و٦٧ و٧٣.

وأضاف أن «ما تم إنجازه في تطوير المقر هو مجهود مشرف تم بفضل مجهود المهندس أحمد المصري، وأعضاء المجلس الفرعي، حيث كان المكان غير معد بالشكل المقبول للمهندسين، وأشكر جموع المهندسين على الإنجازات والإعجازات التي تتم على أرض مصر، فكل مشروع عملاق يتم وراءه مهندسي مصر ورؤية وقرار سياسي ومجهود وأثبت المهندس المصري كفاءته داخل وخارج مصر».

وتابع نقيب المهندسين: «كما أكد المهندس أحمد المصري، فقد عاد موقع النقابة كأستشاري هندسي للدولة ومشروعاتها، وأوكلت الدولة للنقابة الإشراف الهندسي على التقارير الهندسية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وأدعو المهندسين إلى الافتخار بما قاموا به، غير ملتفتين لمن يحاول أن يقلل من إنجازاتنا في إطار حروب الجيل الرابع التي تواجهها مصر».