مواطنون يهنئون السيسي بعيد ميلاده: «كل سنة وأنت بتبني» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ عدد من المواطنين المصريين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد ميلاده. وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، فيديو لتهنئة عدد من المواطنين بأعمار مختلفة للرئيس السيسي. وقالت إحدى المواطنات: «كل سنة وحضرتك طيب ياريس، إحنا معاك ومش هنسيبك، ومصر هتبقى أد الدنيا بينا كلنا». Advertisements وأضافت أخرى: «كل سنة وحضرتك طيب ياريس، فوق رأس الكل». وهنأت مواطنة الرئيس قائلة: «كل سنة وأنت السند والضهر، كل سنة وأنت بتبني وتعمر، وترد على كل كارهي مصر بالعمل والرقي». وأضاف آخر: «19-11 يوم مولد الزعيم، وبقوله ربنا يحفظ مصر بيك».

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