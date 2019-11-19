شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يهنئ خالد النبوي على ممالك النار: «يا فنان يا عظيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنّأ السيناريست مدحت العدل، الفنان خالد النبوي بنجاح مسلسله الجديد ممالك النار، الذي يعرض حصريًا على شاشة «MBC».

وكتب السيناريست مدحت العدل تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» للتهنئة بمسلسل ممالك النار: «مبروك يا خالد، يا فنان يا عظيم حاشوف وأطلبك نتكلم».

وحرص خالد النبوي أن يرد على تهنئة العدل، وكتب: «تسلم يا صديقي يا كاتب يا عظيم».