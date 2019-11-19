شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي: «فارق السن» ليس عائقًا في الارتباط بين الشاب والفتاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن فارق السن ليس عائقا في الارتباط بين الشاب والفتاة، ولا يسبب أي مشكلة، حيث إن فارق السن الزمني ليس عائقا، بينما العائق يكمن في النضج العقلي، وهذا ليس له علاقة بالسن، مضيفًا: «ممكن شاب يبقى عنده 25 سنة وعقله كبير، وواحد تاني عنده 50 سنة بس النضج العقلي له كأنه طفل صغير».

وتابع «طه»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن الشاب الذي ليس لديه نضج عقلي كافٍ «يقع في الحب»، بينما الشاب الذي يتميز بالنضج العقلي والوعي الشديد يخطو خطوات نحو الحب، وهذا هو الفارق بينهما، حيث إن من يتمتع بالنضج العقلي «مش بيقع على دماغه» في الحب.

وأوضح استشاري الطب النفسي أن الرسول عليه السلام تزوج من السيدة عائشة رغم فارق السن الزمني بينهما.