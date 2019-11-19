شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مجند سقط من سريره وضابط بتمزق عضلي انزلقت قدماه في التدريب ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصيب مجند بجرح في الرأس اثر سقوطه من اعلى سريره المكون من دورين داخل مبنى الإعاشة بإدارة قوات الأمن في بني سويف، عقب انزلاق قدماه، فيما أصيب ضابط شرطة برتبة نقيب بتمزق بالعضلة الضامة بالفخذ الأيسر، اثر انزلاق قدماه اثناء تواجده بمركز تدريب الشرطة بالمديرية لتلقي التدريب الدوري.

وتبين أنه اثناء تواجد المجند «شوقي. ر. ش» 22 عام، من قوة إدارة قوات أمن بنى سويف، مقيم إمبابة بالجيزة، داخل مبنى إعاشة المجندين بالإدارة، واثناء نزوله من أعلى سريره «دور ثاني»، انزلقت قدماه وسقط على الأرض، وحدثت إصابته عبارة جرح بالرأس، وتم نقله لمستشفى بنى سويف العام، وتحرر المحضر رقم 183 عوارض مركز بني سويف.

كما تلقى مأمور مركز شرطة بني سويف، إخطارا من النقيب «عبدالنبي. ب. س» 46 عام، من قوة مركز شرطة ناصر، مقيم مركز الواسطي، يفيد بأنه اثناء تواجده بمركز تدريب الشرطة بالمديرية لتلقي التدريب الدوري، انزلقت قدماه، ما أدى إلى إصابته بتمزق بالعضلة الضامة بالفخذ الأيسر.

وتبين أن الضابط قدم تقرير طبي صادر من مستشفي التأمين الصحي ببني سويف، يتضمن إصابته بتمزق بالعضلة الضامة بالفخذ الأيسر، وتحرر المحضر رقم 180 عوارض مركز شرطة بني سويف.