شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ندوة "مودة" للتعريف بكيفية اختيار شريك الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ندوة بعنوان "مودة" اتساقا مع مشروع "مودة الرئاسي"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور كرم ملاك، عميد كلية التربية الموسيقية و الدكتورة ابتسام مكرم ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أدارت الندوة الدكتورة هناء سيد عبد العزيز ، مدير وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ، أن الندوة تناولت كيفية اختيار شريك الحياة المناسب، وطرق معالجة ظاهرة الطلاق التي بدأت تسود بين الشباب وهو مايهدد استقرار المجتمع، وأهمية الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتماسكها من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ودعم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات لخفض معدلات الطلاق.

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