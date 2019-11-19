شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر الثامنة عالميا فى مؤشر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة العشرين وأفريقيا، وتأكيده أن إمكانيات أفريقيا تؤهلها لتصبح قاطرة نمو الاقتصاد العالمى، إضافة إلى صعود مصر إلى المركز الثامن عالميا فى مؤشر الأمان.





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