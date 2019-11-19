شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة معمار المرشدى تشارك فى مؤتمر "بناة المستقبل" و"فوربس" تمنحها جائزة أفضل مطور عقاري بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مجموعة معمار المرشدى فى مؤتمر "بناة المستقبل" الذى نظمته مجلة "فوربس" الشرق الاوسط التى تعد واحدة من كبري المجلات في عالم المال و الاعمال.

وقد مثل المجموعة فى هذا المؤتمر المهندس حسن المرشدى المدير التنفيذى للمجموعة التى استطاعت ان تفوز بجائزة افضل مطور عقاري في منطقة الشرق الاوسط وسط منافسة كبيرة بين اكبر الشركات العقارية في منطقة الشرق الاوسط.

ولم تكن مشاركة المهندس حسن المرشدى مجرد مشاركة بالحضور فقط بل كان متحدثاً رئيسياً فى افتتاح هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة دولية بشكل لافت للنظر لما يمثله من قيمة مضافة بالنسبة لجميع العاملين فى مجال البناء والتشييد والتطوير العقارى .

Advertisements

واعرب المهندس حسن المرشدى عن سعادته باختيار مجموعة معمار المرشدى ضمن قائمة أفضل شركات العقارات فى منطقة الشرق الأوسط مشيراً الى أن هذا الانجاز لم يأت من فراغ وإنما هو نتيجة منطقية لمجموعة مقدمات تم اعدادها وفق رؤى وخطط وبرامج على قدر كبير من الجودة والدقة والاتقان مما كان له عظيم الأثر فى أن تصل المجموعة لهذه النتائج المبهرة من حيث الانجازات الكثيرة والمتنوعة فى مجال البناء والانشاءات والعمارة التى تعتمد فى المقام الأول على كل ما هو جديد وحديث فى هذا المجال.

الأمر الذى جعل مجموعة معمار المرشدى تصبح فى صدارة الكيانات الاقتصادية العملاقة العاملة فى مجال البناء والتشييد فكان منطقياً أن تختارها "فوربس" الشرق الأوسط واحدة من ضمن قائمة الشركات الأكثر تأثيراً فى منطقة الشرق الأوسط للعام الحالى وذلك تكليلاً لجهود بذلتها المجموعة من أجل بناء أكبر مشروع سكني في العالم بمصر وهو مشروع (Skyline) في قلب منطقة القطامية بالقاهرة، على مساحة 200 ألف متر مربع، وبتكلفة قدرها 550 مليون دولار، متضمناً 13 ألف و500 شقة بمساحات تبدأ من 59 متراً وحتى 149 متراً. إلى جانب الحدائق والمرافق الترفيهية التي يتضمنها المشروع، فضلاً عن أكبر حوض سباحة في العالم، وأكبر حديقة تمتد بعرض سطح المبنى (Rooftop Park)، وأكبر سينما (IMAX) في مصر.. وقد حرصت مجموعة المرشدى فى هذا المشروع على وجود توازن بين المساحات الخضراء والمباني الخرسانية وهو أمر لم يفعله أحد من قبل ليس فقط في مصر بل في العالم بأكمله وهو ما كان له عظيم الأثر فى ان يصبح المشروع بحق اكبر مشروع سكنى فى العالم.