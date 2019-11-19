شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.. «ناصر الاجتماعي» يبقي عائد شهادة «رد الجميل» عند 16% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعمل على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة والتي تسهم في تحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي .

وصرحت «والي»، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على «فيس بوك»، أنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض كل من سعر عائد الايداع والإقراض لليلة واحده وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة اساس قررت لجنه الأصول والخصوم «الألكو» الابقاء على عائد شهادة «رد الجميل» لكبار السن اكثر من 65 عام كما هو 16 % سنويا و15% شهري أو بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5% ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه ومضاعفتها بحد اقصي مليون جنيه وبذلك يصبح العائد في بنك ناصر الاجتماعي هو الأعلى بجميع البنوك .

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واشارت «والي» أنه في إطار حرص البنك على تنفيذ سياسة الشمول المالي وجذب عملاء جدد قام البنك بتقديم باقات متنوعه من الأوعية الادخارية لعملائه في صورة وديعة لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات بما يتناسب مع جميع المستويات والفئات وبدورية صرف متعددة لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء موضحه ان جميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن البنك قام بتعديل الأوعية الادخارية الاخرى حيث انخفض سعر عائد الشهادة ذات الأجل 3 سنوات إلى12.5% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 12.75% والعائد السنوي على 3 سنوات إلى 13.5 % هذا بالإضافة إلى تعديل الودائع ذات آجال 5سنوات بعائد شهري إلى 10.5% وربع سنوي 10.75% وسنوي11.5%

وأوضح «فاروق» أن الوديعة يتم تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وأضاف فاروق ان هناك حساب ادخاري تحت الطلب يمكن العميل من السحب والإيداع بلا قيد ولا شرط ويتم السحب والإيداع من خلال فروع البنك حيث يعتبر البنك مودعها شريكا له في نشاطه الاستثماري وتحدد قيمة الحساب الادخاري بحد ادني 500 جنيه وبدون حد أقصى وتحدد نسبة العائد على الودائع الاستثمارية وفقا لما يحققه البنك من عائد خلال السنة المالية حسب الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الحساب يمكن فتحه في أي فرع من فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا بدون أي مصروفات ويمكن فتحه للقصر بولاية ولي أمرهم أو الوصي عليهم وجدير بالذكر انه تم صرف عائد عن العام المالي 2018-2019 بنسبة 12.5% وتعد أكبر نسبة لودائع تحت الطلب بالسوق.