شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقّد أعمال رصف طريق «شبين الكوم - طملاي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الثلاثاء، أعمال رصف طريق «شبين الكوم-طملاي» المزدوج، لمتابعة سير الأعمال والوقوف على المعوقات.

وأكد «عباس» أنه يتابع بنفسة سير الأعمال أول بأول، إذ التقى العمال القائمين على تنفيذ أعمال الرصف، ووجه بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشروع، وتلبية جميع متطلبات التنفيذ.

وطريق «شبين الكوم-طملاي» محور رئيسي يربط بين مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاي.

محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف طريق شبين الكوم طملاي