شكرا لقرائتكم خبر عن في حضور مختصين كوريين.. تنظيم ملتقى مترو الأنفاق والسكك الحديدية لتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الوكالة الكورية لدعم وتعزيز الاستثمار «كوترا»، بالاشتراك مع هيئة السكك الحديدية الكورية الملتقى السادس لمدرسة هيئة مترو الأنفاق والسكك الحديدية المصرية، في حضور 25 من مسؤولى الهيئة القومية للأنفاق، بهدف مشاركة وإطلاع الجانب المصرى على الخبرة الكورية في هذه المجالات.

وخلال الملتقي، الذي حضره 3 خبراء من أقسام الأنظمة والأنفاق والطرق الدائرية من هيئة السكك الحديدية الكورية، تم تبادل الخبرات المهندسين المصريين المتخصصين في مجالاتهم.

وقال شين ووه يونج رئيس المكتب التجاري الكوري في القاهرة، إن الملتقى يعتبر فرصة للشركات الكورية العاملة في هذا المجال من أجل تطوير قطاعي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، كما أعرب أن تسهم مدارس السكك الحديد في دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجال الصناعات المرتبطة في مرافق النقل.