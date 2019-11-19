شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: زوال تنظيم الإخوان مرهون بإجراء إصلاح اقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب على البرلمان أن يلعب دورًا أكبر خلال المرحلة القادمة، مضيفًا أنه لابد من وجود إصلاح سياسي بالتوازي مع حجم الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف «مكرم»، خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، على قناة «إم بي سي مصر» الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز، أنه يجب أن تكون الفرص متاحة أمام الأحزاب في الممارسات السياسية وكذلك البرلمان.

وأوضح أن «الإصلاح السياسي سينهي تمامًا على فكرة ظهور تنظيم الإخوان الإرهابي مرة أخرى».