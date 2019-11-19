شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة: زيادة أعداد طلاب التدريب العملي بقرية الفردان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، زيادة أعداد طلاب التدريب العملى من طلاب الجامعة بمدرسة ابوفودة بقرية الفردان لسد العجز في المدرسين بها، وقال«إنه تم اضافة طلاب كلية الألسن لتدريس مادة اللغة الإنجليزية والفرنسية يوم الاحد من كل أسبوع»، بالإضافة إلى طلاب كلية التربية يوم الثلاثاء في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية والرياضيات والعلوم.

وأكد رئيس الجامعة أن ذلك يأتي استمرارا للمبادرة الرئاسية لتطوير القرى الاكثر احتياجا التي تبنت خلالها الجامعة أعمال التطوير بقرية الفردان، والتي قامت خلالها الجامعة بالعديد من أعمال التطوير سواء في البنية التحتية أو تنمية مهارات وقدرات أبناء القرية واكتشاف المواهب بها.

Advertisements

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة مستمرة في تقديم خدماتها للقرية وأبنائها.

وذكر أن التواصل مستمر مع أهالى القرية لتلبية احتياجاتهم والتى كان أهمها توفير طلاب التدريب العملى من الجامعة للتدريس بمدرسة ابو فودة.

وأوضح أنه بعد النجاح الملحوظ الذي حققه طلاب كلية التربية في النهوض بطلاب المدرسة، وقرر رئيس الجامعة إضافة طلاب كلية الألسن للتدريس بالمدرسة.

يذكر أن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة ترافقه الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى ورئيس فريق عمل التطوير بالقرية قد قاما بزيارة إلى مدرسة أبوفودة لمتابعة طلاب الجامعة أثناء تأديتهم التدريب العملي، وتشجيعهم على الاهتمام بأبناء القرية وتحفيزهم على الاستمرار في النهوض بعقول الطلاب.

جولة رئيس جامعة قناة السويس

جولة رئيس جامعة قناة السويس

جولة رئيس جامعة قناة السويس