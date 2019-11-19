شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعزي أسرة وأبناء الشهيد الرائد أحمد فوزي زيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد، في سرادق العزاء الذي أقامته الأسرة بمسقط رأسه في قرية الدراوية بمركز أبوحمص، وقدم المحافظ واجب العزاء لوالدة الشهيد وأشقائه وأبنائه، مؤكدا أنه سيبقى خالدا بقلوبنا بعد أن سطر ومن سبقوه من الشهداء ملحمة البطولة والفداء والتضحية بأرواحهم الغالية من أجل الوطن ولاجتثاث جذور الإرهاب.

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ورافق «المحافظ» خلال تقديم العزاء عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري، والمهندس سعد الله رشوان، رئيس مدينة أبوحمص، والدكتور هشام عمارة، عضو مجلس النواب.

وأعلن «آمنة» أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد البطل على إحدى مدارس مدينة أبوحمص تخليدا لاسمه وذكراه، مؤكدًا أن مصر لم ولن تنسى أبدا أبناءها ممن قدموا أرواحهم وسالت دماؤهم دفاعا عن أمنها وسلامتها واستقرارها، ولهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، وتحية لأبنائنا الصامدين على خط النار رافضين أن تخضع بلادنا أو تنكسر.

واستشهد الرائد أحمد فوزى زيد، أمس الأول، في تفجير عبوة ناسفة في مدرعة، ما أدى لوفاته و2 من الجنود وإصابة 4 آخرين، وكان الشهيد أصيب منذ ثلاثة أشهر بعبوة ناسفة أثناء عمليات تطهير سيناء من الإرهابيين والتكفيريين، وعقب تماثله للشفاء عاد لاستكمال دوره الوطنى مع زملائه في الحرب ضد الإرهاب.

محافظ البحيرة يعزىأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد

محافظ البحيرة يعزىأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد

محافظ البحيرة يعزىأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد

محافظ البحيرة يعزىأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد

محافظ البحيرة يعزىأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد

محافظ البحيرة يعزىأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد

محافظ البحيرة يعزىأسرة الشهيد الرائد أحمد فوزى زيد