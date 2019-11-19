شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بقمة مجموعة العشرين: الدولة المصرية تغلبت على جزء كبير من التحديات المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تغلّبت على جزء كبير من التحديات المزمنة التي كانت تواجهها في السابق، مستشهدا بقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من 60 مليار دولار حتى يكون قطاع الكهرباء المصري عابرا للدول والقارات سواء داخل إفريقيا أو إلى آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن مصر باتت لديها شبكة متطورة بكل ما تعنيه الكلمة وأصبح لديها احتياطي من الطاقة الكهربائية يقدر بـ20%.

كما تطرق الرئيس، في مداخلة له خلال قمة مجموعة العشرين بالشراكة مع أفريقيا، إلى مجال البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في إنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق من خطة تتضمن 9 آلاف كيلومتر، وذلك بهدف ربط الدولة المصرية ببعضها البعض وربطها بدول الجوار في إفريقيا.

واستعرض الرئيس أيضا ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه منذ شهر سبتمبر عام 2016 لم يخرج فرد واحد عبر الأراضي المصرية إلى أوروبا في هجرة غير شرعية، وذلك في إطار حرص مصر على مكافحة هذه الظاهرة.

كما تطرق الرئيس إلى ملف اللاجئين، موضحًا أن مصر لديها 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة حقوق المواطن المصري ويتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن المصري، مشيرا إلى أن اللاجئين في مصر من دول إفريقية وعربية.

وعرض الرئيس خلال القمة الجهود المصرية في ملف مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مصر تغلبت على الإرهاب بشكل كبير إلا أنها دفعت تكلفة كبيرة جراء إجراءات مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد الرئيس أن ظاهرة الإرهاب هي الأخطر في المنطقة ولها تأثير مدمر يترتب عليه أخطار متعددة ليس فقط تدمير البنية الأساسية وقتل الأنفس ولكن تتسبب الظاهرة أيضا في عزوف المستثمرين من دخول الدول التي تعاني من هذه الظاهرة.

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وأشار إلى أن تكلفة تمويل الاستثمارات في الدول التي تعاني من ظاهرة الإرهاب أعلى بكثير من الدول المستقرة، مشيرا إلى أن الكثير من دول ساحل الصحراء تدفع تكلفة أمنية كبيرة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، موضحا أن مصر واجهت هذه الظاهرة بشكل حاسم.

وأوضح الرئيس أن الإرهاب في سوريا وليبيا أصبح له تأثير كبير على المنطقة، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بفاعلية لمواجهته وإلا سيكون له تأثير أكثر خطورة.

وفي إطار متصل، أكد الرئيس أنه بسبب حالة الاستقرار التي باتت تتمتع بها مصر ارتفعت معدلات السياحة إلى أعلى معدل لها لتصل إلى 10 أضعاف معدلاتها منذ 10 سنوات.

وحول إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، أكد الرئيس السيسي أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية جراء خطوات الإصلاح الاقتصادي وذلك بشهادة المؤسسات الدولية الكبرى التي تتابع خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري.

كما تطرق الرئيس إلى تحدي النمو السكاني، مشيرا إلى أنه تحدٍ كبير يواجه مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه صعوبة في إجراءات تحديد النسل ولم يستطع أي رئيس سابق مواجهة هذا التحدي.

وحول مشروعات البنية الأساسية، أكد الرئيس أن التجربة المصرية في إقامة مشروعات بنية أساسية متطورة ليس لها مردود اقتصادي فقط ولكن تساهم في مواجهة العديد من التحديات، مشيرا إلى أنه لو كان هناك بنية أساسية قوية لتوفير الطاقة في القارة الإفريقية لساهمت القارة بشكل كبير في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وأشار الرئيس إلى أن مصر قدمت إنجازا كبيرا في مختلف مشروعات البنية الأساسية بفضل الله والمصريين الذين تحملوا العديد من الصعوبات، موجها دعوته للمستثمرين قائلا: «لديكم في مصر وإفريقيا فرصة كبيرة من موارد وقدرات هائلة وفرص نمو متاحة».