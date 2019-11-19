شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تدعو وزيرة الصحة للقاء موسع مع أطباء التكليف في دار الحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف، حيث دعا الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لحضور اللقاء المفتوح بدار الحكمة للوقوف على المشكلات، والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف، والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم، حرصًا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض المصري.

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وقال بيان صحفي للنقابة إن الدعوة تأتي من منطلق كون دار الحكمة بيت الأطباء جميعًا سواء شيوخ المهنة أو شبابها، أساتذتها أو مسؤوليها في أي مكان وبحكم كونها راعية لمصالح الأطباء والمهنة.

وأضاف البيان: «تأتى تلك الدعوة استجابة للطلب المقدم من ممثلى دفعتى تكليف سبتمبر ٢٠١٩، ومارس ٢٠٢٠ إلى لجنة شباب النقابة العامة».

وأختتم: «لهذا تقرر عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة (دار الحكمة) يوم السبت الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف الجارية والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة».