شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يرفع جلساته لـ8 ديسمبر.. و«عبد العال»: قد ندعو لجلسة طارئة خلال الإجازة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جلسات المجلس، على أن يعود للانعقاد في 8 ديسمبر المُقبل.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي على قرار رئيس الجمهورية، رقم 396 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة، بشأن وضعية المُنسق المقيم ومكتبه في مصر.

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كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية على قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ومنظمة الأمم المتحدة، حول وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/11/2018 و30/5/2019.

ووافق «النواب» أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمبلغ 940 ألف يورو.