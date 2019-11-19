شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: الإنسانية والتسامح العامل المشترك بين كل الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسانية هي العامل المشترك بين كل الأديان، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بقتال المخالف في العقيدة.

وأضاف «عبد المعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «التحريض على القتال الموجود في القران، للدفاع وليس للاعتداء، فكل شخص حر في اعتقاده، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، استضاف نصارى نجران 40 يومًا في مسجده وكان يخدمهم بنفسه، وكانوا يقيمون شعائرهم داخل المسجد، وهذا دليل على التسامح».