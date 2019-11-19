شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا ماركوس: الانفعال والقرارات غير المدروسة «تهدِم ولا تبني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة، في اجتماعات سيمينار المجمع المقدس، والذي بدأ أعماله بمقر مركز لوجوس البابوى في وادى النطرون، تحت شعار «الأسقف والكاهن أبوةً وبنوة»، مساء الثلاثاء، بحضور أعضاء المجمع المقدس ورهبان الأديرة.

ودارت المناقشات في افتتاح سيمينار حول موضوع «الأسقف والكاهن أبوةً وبنوةً»، إذ تناقش عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأب الأسقف معه داخل العمل الرعوي، وماذا يريد الكاهن من الأب الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، والتي سيتم تناولها من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية.

ودعا الكهنة إلى التحلى بالفضائل من بينها المحبة الباذلة التي بلا حدود نحو الرعية، وخدمتها بلا كسل ولا تراخى واحتمال ضعفات الرعية بأبوة صادقة وقبول الشخصيات المتعبة والصعبة ومحاولة احتوائها بالحب والاحتمال والحكمة في التصرف مع الأحداث والاشخاص الذي ينتج سلامًا وليس تعبًا للآخرين والبعد عن الغضب والنرفزة والانفعال والقرارات السريعة الغير مدروسة فكل هذا يهدم ولا يبني والمصداقية في المواعيد والوعود والاحداث وحفظ الأسرار وأخبار الرعية.