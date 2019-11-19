شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد «الزراعة السعودي» لمزارع تصدير الموالح والخضروات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مصر، الأسبوع الحالي، وتفقّد عدد من مزارع ومحطات التعبئة، للإطلاع على الإجراءات المصرية للرقابة على تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية والدول العربية.

وتفقّد الوفد السعودي إجراءات الفحص التي تتم على الشحنات المُصدرة، للتأكد من سلامة الشحنات وتوافقها مع اشتراطات المملكة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الوفد السعودي تعرف خلال الجولة على تطبيق الاشتراطات المتعلقة بالتصدير من المزارع، كما ناقش الجانب المصري في وضع اشتراطات خاصة بتكويد المزارع، كي يتم التصدير منها إلى السعودية.

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وأوضح «العطار» الذي رافق الوفد السعودي، أنه تم استعراض الإجراءات التي يقوم بها الحجر الزراعي المصرية، للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، وفقًا لمنظومة التكويد لمزارع الإنتاج لضمان تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الإنتاج والتعبئة قبل التصدير والرقابة خلال وجود المنتجات بالموانئ المصرية.

وأضاف «العطار»، أنه تشديد إجراءات الرقابة على الصادرات الزراعية والتنبيه على الشركات التي تقوم بالتصدير للمنتجات الزراعية.

وأوضح «العطار» أن الوفد السعودي برئاسة مدير الحجر النباتي السعودي، ومستشار مشروع سوسة النخيل، ومدير العلاقات الزراعية الدولية بوزارة الزراعة السعودية، راقب تطبيق منظومة التكويد التي يتم تطبيقها بالتعاون بين الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى متابعته لمزارع الإنتاج الذي يتم تصديره لأسواق السعودية.

وأشاد الوفد السعودي بمنظومة تكويد المزارع كأحد آليات الرقابة على الإنتاج لأغراض التصدير، وفقًا للإشتراطات السعودية لإستيراد المنتجات الزراعية من مصر، وخاصة الفواكه والخضروات.

وفد من وزارة الزراعة السعودية خلال زيارته المزارع المصرية

وفد من وزارة الزراعة السعودية خلال زيارته المزارع المصرية

وفد من وزارة الزراعة السعودية خلال زيارته المزارع المصرية

وفد من وزارة الزراعة السعودية خلال زيارته المزارع المصرية

وفد من وزارة الزراعة السعودية خلال زيارته المزارع المصرية