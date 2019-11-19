شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعاون منتدى شباب العالم مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة، وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FA0) الاتحاد الدولي للإتصالات (ITU)، والاتحاد من أجل المتوسط (UFM)، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET).
وتتمثل أطر التعاون بين منتدى الشباب العالم وبين تلك المنظمات الدولية والإقليمية في الإعداد للجوانب الموضوعية للمنتدي، ووضع تصور لورش العمل وجلسات المنتدى.
يُذكر أن منتدى شباب العالم، منتدى سنوي يُقام بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق لأول مرة 2017، ليُرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.
وينطلق المنتدى هذا العام، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائية والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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