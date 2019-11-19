شكرا لقرائتكم خبر عن مرشّحو نادي القضاة يستعرضون برامجهم في 4 محافظات: هدفنا الاستقلال المادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ركزت الدعاية الانتخابية للمرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة «نادي القضاة»، التي تم استعراضها خلال جولاتهم أمس بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، والدقهلية)، على تحقيق الاستقلال المادى للقضاة.

وأوضح المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، رئيس قائمة «خادمي القضاة»، خلال جولته على محاكم المنصورة، موقفه من تحقيق الاستقلال المالي للقضاة، قائلًا إن «قانون الضريبة على الدخل هو قانون محلى يجب تطبيقه على المخاطبين به، وليس من شأن القضاة إنكاره أو التذرع بعدم تطبيقه، وبالبناء على ما سبق نؤكد تفعيل قنوات الاتصال في أطرها الشرعية لإيصال صوت جموع القضاة لمجلس قضائهم الأعلى لتلبية التطلعات المالية والاجتماعية كافة، والتشاور مع الخبراء في هذا المجال من قضاة مصر، في إطار تكامل الجهود مع مجلس القضاء الأعلى لوضع الأيادى على نقاط الضعف والعلل التي تحيط بهذا القانون لتلافى آثاره السلبية على دخول القضاة، والسعى لديه والعمل على إنهاء مشكلات فروق الترقى ممن تمت ترقيتهم ولم يحصلوا على فروقهم المالية لجميع الدرجات».

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وشدّد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس قائمة وحدة القضاة، في أثناء كلمته بمحكمة القاهرة الابتدائية، على أن برنامج القائمة يهدف إلى الحفاظ على هيبة وكرامة واستقلال القضاء، وتحقيق أهداف القضاة، والتواصل مع جميع سلطات الدولة لتحقيق كل ما يوفّر للقاضى وعضو النيابة العامة الاستقرار والطمأنينة والراحة المادية والمعنوية، خاصة الشباب منهم، حتى يتفرغ تفرغًا كاملًا لأداء رسالته السامية، إلى جانب إزالة الفروقات بين أطياف السلطة القضائية من حيث الدرجات الوظيفية والمرتبات في ذات الدرجة.

وواصل المستشار عبدالفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، رئيس «قائمة الوسط»، جولاته الانتخابية بالمحاكم المختلفة، ومنها الوجه البحرى، إذ مّر على محكمة إيتاي البارود الكلية، وأبوالمطامير، إضافة لمدينة كفرالدوار ورشيد، وفى نهاية الجولة دوّن رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومنها ما يتعلق بالنواحى المادية، وقال إن رواتب القضاة يجب مضاعفتها لعدم تناسبها مع المركز الاجتماعى والمسؤوليات الجسيمة للقضاة، وعلى كثرة الضرائب التي يخضعون لها.

ووجّه المستشار شادى شلبى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشّح على مقعد رئيس النادي كمستقل، رسالة لزملائه، خلال جولته بنادى قضاة الإسكندرية: «أنا زميلكم اللى بعد ما اتعينت في النيابة لقيت نفسى كل سنة في محافظة شكل واستراحة شكل ومطلوب منى أشتغل 24 ساعة علشان أجيب حقوق الناس، وزميلكم اللى لما كملت 30 سنة اترقيت قاضى ولفيت محافظات الجمهورية كلها، وأنا زميلكم الذي يعانى معكم جميعًا من المرتبات».

وأعلن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة المنتهية ولايته، رئيس قائمة «استثمار الخبرات»، والمرشح لرئاسة النادي لمرّة ثانية، إنه يسعى وفقًا لآليات مدروسة وبالتشاور والاجتماع المستمر مع القضاة بمختلف درجاتهم وأعضاء النيابة العامة، لمنع أي تمييز مالى بينهم، ترسيخًا لمبدأ المساواة الإيجابية والعدالة المجردة والتى تنأى بالقضاء عن أي فتنة.