شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الرائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون منتدى شباب العالم مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FA0) الاتحاد الدولى للاتصالات (ITU)، والاتحاد من أجل المتوسط (UFM)، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET).

وتتمثل أطر التعاون بين منتدى الشباب العالم وبين تلك المنظمات الدولية والإقليمية فى الإعداد للجوانب الموضوعية للمنتدى، ووضع تصور لورش العمل وجلسات المنتدى هذا العام فى عدد من المواضيع منها، الأمن الغذائى، الذكاء الاصطناعى، سلسلة الكتل.

وتحاور منتدى شباب العالم مع ممثلى هذه المنظمات وتبادل الافكار حول وضع محاور النقاش واختيار المتحدثين.

ومن أجل تحقيق تعاون مثمر بين المنتدى وتلك المنظمات فسيشهد المنتدى انعقاد جلسات وورش عمل بمشاركة فعالة من هذة المنظمات الدولية والإقليميةوسيساهم ذلك فى تحقيق المبادرات والمقترحات التى يتوصل إليها الشباب

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المشاركون فى منتدى شباب العالم برعاية تلك المنظمات الرائدة.

ومنتدى شباب العالم، منتدى سنوى عالمى يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى فى عام 2017

بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة الاف من شباب العالم.

وينطلق المنتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائية والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعى والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.