شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الحوادث.. مقتل المتورطين فى اغتيال رئيس مباحث قوص والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر "قسم الحوادث" باليوم السابع، عدداً من الأخبار الهامة على مدار الـ 24 ساعة، في القطاع الأمني، والقضائي. وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بإشراف اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية على منطقة القراريش بمركز دراو، بعد وصول معلومات تفيد بتواجد المتهمين بقتل رئيس مباحث قوص بالمنطقة.

وأطلق المتهمان الرصاص على القوات الأمنية، فتعامل معهم رجال الأمن وبادلوهم إطلاق الرصاص ما تسبب فى إصابتهما وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما وهما "شاذلى" و"رضوان"، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

واجهت النيابة العامة، المتهمين بالبلطجة على طالب إفريقى بفيديو "التنمر" الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعترف المتهمون بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديو عقب مواجهة النيابة لهم بمقطع الفيديو.

نجح رجال مباحث قسم التجمع الأول، فى القبض على أكبر شبكة دعارة وشذوذ وألعاب جنسية، داخل إحدى الفيلات، والذى تبين قيامهم باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل علي رسائل الواتساب، وإرسال صورا لاختيار الفتيات أو الرجال، وكذلك عرض امتيازات، وتقديم الاختيارات، مقابل 3000 جنيه للساعة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ألعاب جنسية وفيديوهات مخلة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 26 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.

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نجحت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ضبط 124 قضية "تهديد و إبتزاز - سب وقذف وتشهير- تزوير- نصب إلكترونى-سرقة حسابات- دجل وشعوذة- بث شبكات- انتحال صفة- أدوية مجهولة المصدر" عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالى 124 صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، و124 متهم، خلال أسبوع، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت محكمة جنح مستأنف الزقازيق، فى جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل الاستئناف المقدم من " رحاب ف" فى الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة، فى القضية رقم 4153 لسنة 2019 لجلسة 10 ديسمبر لتقديم المستندات من دفاع الطرفين.