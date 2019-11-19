شاهد.. السيسى يستقبل وزيرة دفاع ألمانيا ويؤكد اعتزاز مصر بالروابط بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بمقر إقامته ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومةً وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا. Advertisements

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