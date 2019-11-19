شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. رئيس البرلمان يعلن انتهاء مدة مجلس النواب فى 9 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة العشرين بألمانيا، وإعلان الدكتور على عبد العال انتهاء مدة مجلس النواب فى 9 يناير 2021.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

جلسة مهمة شهدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت رسائل وإيضاحات وجهها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، كان أبرزها عن موعد انتهاء الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمقر إقامته ببرلين “جيرد مولر”، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية".





صرح هشام فتحى القنصل العام لمصر فى جدة، أنه توصل إلى استلام عدد 20 شيكا من إجمالى 27 شيكا لقاء التعويضات المستحقة للمصابين وللمتوفين جراء حادث سقوط رافعة الحرم المكى.





شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، فى فعاليات الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا بقمة العشرين وأفريقيا المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مازحا لرئيس شركة "هيرنكنشت" الألمانية، خلال قمة مجموعة العشرين و أفريقيا، "انت هنأتنى بعيد ميلادى شفهيا وهذا غير كاف، أريد أن تترجم التهنئة إلى تخفيض جديد فى قيمة التعاقد".





وقعت مصر والمانيا، اليوم الثلاثاء 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو، وذلك على هامش اجتماعات مبادرة التعاون مع إفريقيا، بالعاصمة الالمانية "برلين".





كشف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن نظام منح التأشيرة لمواطنى المغرب العرب، شهد بعض التيسيرات والتى بدأت التطبيق الشهر الماضى، حيث تم السماح لمواطنى المغرب العربى والعراق ممن لديهم إقامة فى أوروبا أو الخليج العربى أو تأشيرة شنجن، بالحصول على تأشيرة فى مصر لدى وصولهم المطار.





"مش عاوز حاجة منهم كنت بطلب على قدى مش بطلب صدقة ولا إحسان"، بهذه الكلمات سرد عيد الشهاوى عامل يومية فى محافظة دمياط، تفاصيل رفض مطعم شهير فى المحافظة، بيع كيس فول له بـ3 جنيهات، وهو الأمر الذى دفعه لتحرير محضر بالواقعة ضدهم.





قالت اليوم الثلاثاء مصلحة الجمارك إن الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت خلال شهر أكتوبر عن 4285 مشمول شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 12260 حاوية، وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - غزول - خيوط ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها وإكسسوار التليفون المحمول ولعب الأطفال.





قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرى خلال الاحتفالية التى أقامتها جامعة الفيوم بعنوان "نبينا محمد قيادة وقدوة" أن الجامعة تأخذ بأيدينا إلى التقدم والنور ولكن بسواعد أبناء الجامعة والطالب فى الجامعة أمام مسؤلية تاريخية لأننا فى هذا الوقت أمام مسؤلية أن العلم فى سبيل التقدم والازدهار والرقى وهو وسليتنا الوحيدة، لافتا إلى أنه فى الاحتفال بالمولد النبوى نضع أيدينا على سيرته العطرة ولابد أن يكون ذلك بشكل فعلى كل منا فى اختصاصه.





قال الدكتور على عبد لعال رئيس مجلس النواب، :"احنا بنتقدم وبعض الوزراء قد لا يؤدون أداء كما يجب لكن مفيش حد يقدر يرجع مصر لورا"، مضيفا،:"احنا بنتقدم لكن لابد أن نحسن اختيار الوزراء".





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واجهت النيابة العامة، المتهمين بالبلطجة على طالب إفريقى بفيديو "التنمر" الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعترف المتهمون بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديو عقب مواجهة النيابة لهم بمقطع الفيديو.





تعثرت صفقة استحواذ شركة "أديبتيو إيه دى إنفيستمنتس إس بى سى الإماراتية"، المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار، على أمريكانا مصر بعد رفض الهيئة العامة للرقابة المالية الدراسة المعدة من المستشار المالى المستقل (شركة فينكورب للاستشارات المالية ) لسعر سهم أمريكانا بالبورصة المصرية، وطالبته بتعيين مستشار مالى آخر وتقديم عرض شراء جديد خلال شهر.





أمر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بإحالة رئيس مجلس المدينة ومسئول الأملاك والموظف المسئول عن حضور وانصراف الموظفين إلى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى إيقاف الموظف المسئول عن الحضور والانصراف شهر عن العمل.





أعلنت مجلة " دايف ترافل " فوز مصر بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص فى العالم لعام 2019، والذى أجرته مجلة دايف البريطانية أحد أشهر المجلات العالمية فى مجال الغوص لمتابعيها، واستمر التصويت على المسابقة لمدة عام وتم الاختيار ما بين عدد كبير من وجهات الغوص السياحية، وشارك به ما يزيد عن 20 ألف غواص حول العالم.





ارتفع معدل التصحر فى غابات الأمازون إلى أعلى مستوياته منذ 11 عاما وفقا لبيانات صادرة عن الحكومة البرازيلية الاثنين الماضي.





واصل الشارع اللبنانى ضغطه على المسئولين والسياسيين، بعد دخوله الشهر الثانى فى احتجاجات لبنان التى بدأها اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية ، وتجمع مئات المتظاهرين الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت لقطع الطرق ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة في البرلمان.





أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، اليوم الثلاثاء، بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المستقيلة، واعتذار الصباح الذى كان يقود الحكومة منذ ديسمبر 2017، واعتذر أمس عن تشكيل حكومة جديدة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره.





نشر موقع " سكاى نيوز " تقرير عن الطفل العبقرى بلجيكا الملقب "بالطفل المعجزة" والذى نجح فى انهاء دراسته الثانوية فى سن السادسة ومن المقرر أن يتخرج بشهادة فى الهندسة الكهربائية فى ديسمبر المقبل.





يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، باليوم العالمى لدورات المياه، وهو اليوم الذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاحتفال به بهدف جعل الصرف الصحى أولوية فى أجندة التنمية العالمية.





فشل المنتخب الوطنى فى تحقيق الفوز على جزر القمر مكتفيا بنقطة التعادل فى المباراة التى أقيمت بينهما لحساب الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.





يلتقى فى الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الأولمبى مع جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، فى أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد.



