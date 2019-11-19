شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يُشارك فى منتدى داكار للسلم والأمن والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان لها اليوم، أن منتدى داكار للسلم والأمن ، الذى يعقد بمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين الأفارقة والأوروبيين ، يبحث قضايا السلم والأمن فى القارة الأفريقية خاصة فى منطقة الساحل الإفريقى وتزايد وجود التنظيمات الإرهابية فى تلك المنطقة، وكذا استراتيجيات الدول الإفريقية لمواجهتها إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.
وتأتى مشاركة مصر فى فعاليات المنتدى، فى إطار تدعيم آليات العمل الأفريقى المُشترك لمجابهة التحديات المختلفة التى تواجه القارة، والتأكيد على ثوابت الموقف المصرى فى التصدى للإرهاب بكافة أشكاله فضلاً عن حث المجتمع الدولى على اعتماد سياسات جدية وفاعلة لتجفيف منابع الإرهاب والتطرّف فى القارة الأفريقية.
وأعرب العديد من الوزراء المشاركين، فى المنتدى عن تطلعهم للمشاركة فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر عقده يومى 11 و 12 ديسمبر المقبل بمدينة أسوان تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلى الهيئات الدولية، فضلاً عن كبريات شركات القطاع الخاص حيث إن منتدى أسوان يعد المنتدى الأول من نوعه الذى يبحث العلاقة بين السلام المستدام وأثره على التنمية المستدامة.
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