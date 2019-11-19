شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حوار الثقافات": هدفنا الوصول لتشريع يجرم خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سميرة دانيال، رئيس منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن خطابات الكراهية بدأت تتخذ أشكالًا مختلفة وتبدأ بالازدراء ثم الإقصاء حتى تتطور لفعل خطير يهدد أمن المجتمع وسلامته.
وأوضحت رئيس منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية خلال مؤتمر التصدى لخطاب الثقافات بمدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء: علينا أن نقف كمجتمع مصرى كجبهة ضد خطاب الكراهية،وهدفنا الوصول إلى تشريع يجرم خطاب الكراهية.
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