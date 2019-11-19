أخبار مصر

رئيس "حوار الثقافات": هدفنا الوصول لتشريع يجرم خطاب الكراهية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حوار الثقافات": هدفنا الوصول لتشريع يجرم خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سميرة دانيال،  رئيس منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن خطابات الكراهية بدأت تتخذ أشكالًا مختلفة وتبدأ بالازدراء ثم الإقصاء حتى تتطور لفعل خطير يهدد أمن المجتمع وسلامته.

 

وأوضحت رئيس منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية خلال مؤتمر التصدى لخطاب الثقافات بمدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء: علينا أن نقف كمجتمع مصرى كجبهة ضد خطاب الكراهية،وهدفنا الوصول إلى تشريع يجرم خطاب الكراهية.

Advertisements

 

وأضافت دانيال: بدأ منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية فى أغسطس الماضي بحوار مجتمعي ليتمكن من التعرف على نوعية هذا الخطاب في المجتمع المصري وأجرينا دراسة حالة للمؤسسات التي يمكنها أن تسهم في التصدي لخطاب الكراهية واستكملت: أثبتت الدراسة ضرورة تجديد الفكر الديني وبناء الشخصية وبناء القيم الإيجابية مثل التعددية والتسامح والمواطنة والتأسيس لبنية تشريعية تجرم خطاب الكراهية ، مشيرة الى أن المنتدى يعمل في عشر محافظات عبر مؤسسات دينية وتعليمية للحد من خطاب الكراهية ومقاومته ومواجهته.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "حوار الثقافات": هدفنا الوصول لتشريع يجرم خطاب الكراهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا