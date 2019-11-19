شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حوار الثقافات": هدفنا الوصول لتشريع يجرم خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سميرة دانيال، رئيس منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن خطابات الكراهية بدأت تتخذ أشكالًا مختلفة وتبدأ بالازدراء ثم الإقصاء حتى تتطور لفعل خطير يهدد أمن المجتمع وسلامته.

وأوضحت رئيس منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية خلال مؤتمر التصدى لخطاب الثقافات بمدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء: علينا أن نقف كمجتمع مصرى كجبهة ضد خطاب الكراهية،وهدفنا الوصول إلى تشريع يجرم خطاب الكراهية.

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وأضافت دانيال: بدأ منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية فى أغسطس الماضي بحوار مجتمعي ليتمكن من التعرف على نوعية هذا الخطاب في المجتمع المصري وأجرينا دراسة حالة للمؤسسات التي يمكنها أن تسهم في التصدي لخطاب الكراهية واستكملت: أثبتت الدراسة ضرورة تجديد الفكر الديني وبناء الشخصية وبناء القيم الإيجابية مثل التعددية والتسامح والمواطنة والتأسيس لبنية تشريعية تجرم خطاب الكراهية ، مشيرة الى أن المنتدى يعمل في عشر محافظات عبر مؤسسات دينية وتعليمية للحد من خطاب الكراهية ومقاومته ومواجهته.