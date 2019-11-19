شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تدعو وزيرة الصحة للقاء موسع بدفعة تكليف 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إطلاقها مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف دفعة 2019، حيث تقدم نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى بدعوة وزيرة الصحة، لحضور اللقاء المفتوح، بمقرها بدار الحكمة، للوقوف على المشكلات والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم حرصا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض المصرى.

وأضافت النقابة، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، تأتى تلك الدعوة استجابة للطلب المقدم من ممثلي دفعتي تكليف سبتمبر 2019، و مارس 2020 إلى لجنة شباب النقابة العامة، لهذا تقرر عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة يوم السبت المقبل، لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف الجارية والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة.