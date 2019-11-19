شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تدعو وزيرة الصحة للقاء موسع بدفعة تكليف 2019 والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت النقابة، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، تأتى تلك الدعوة استجابة للطلب المقدم من ممثلي دفعتي تكليف سبتمبر 2019، و مارس 2020 إلى لجنة شباب النقابة العامة، لهذا تقرر عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة يوم السبت المقبل، لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف الجارية والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة.
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