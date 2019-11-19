شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر تحصل على المركز 82 من إجمالى 136 دولة بمؤشر المعرفة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على حصول مصر على المركز 82 من إجمالي 136 دولة شملهم مؤشر المعرفة العالمي لعام 2019 والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة بن راشد آل مكتوم للمعرفة، متقدمة بذلك 17 مركزا عن ترتيبها السابق في مؤشر 2018.

ويعتمد المؤشر على قياس مدى التطور في 7 مؤشرات قطاعية فرعية وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والتمكين.