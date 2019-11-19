محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي وميرا إبراهيم: انتقد النائب جمال الشويخ، نائب دائرة الخليفة بالقاهرة، تأخر المحافظة في تطوير سوق السيدة عائشة. وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إنه كلما مرَّ من السوق يتعرض لكم هائل من الشتائم والسباب، بسبب عدم تنفيذ المشروع، قائلاً: "مشروع التطوير بقاله سنتين ولم ينفذ.. كل ما أمشي في السوق بتشتم من الناس". ورد رئيس المجلس ضاحكاً: "بيعملولك دعاية انتخابية ببلاش أهو"، ورد النائب متعجباً: "بالشتيمة؟"، ليضيف رئيس المجلس: "خدمة المواطن بقى.. وإحنا كلنا بنتشتم وإيه يعني". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال لنائب: "كلنا بنتشتم من أجل خدمة المواطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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