رئيس جمعية المهندسين: قناة السويس تحولت إلى محور للتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود غيث، رئيس جمعية المهندسين المصريين، إن قناة السويس تحولت من ممر مائي إلى محور تنمية.

وأضاف خلال ندوة "رؤية مصر 2030"، التي عقدت اليوم الثلاثاء، بجامعة الأزهر، على هامش منتدى "سواعد الوطن، أن هناك مشروع قومي ضخم تقوم عليه الدولة الآن وهو محاولة إدخال مفهوم وتطبيقات المدينة الحديثة، وهي تختلف كليا عن المدن الحالية.

ووجه رئيس جمعية المهندسين، الشكر للدولة المصرية والقوات المسلحة، على المشروعات التي يتم تدشينها بين والآخر على أرض مصر.

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ومن جانبه قال اللواء بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني، إنه لا يمكن لأي شخص التشكيك في أن جمهورية مصر العربية هي الأولى في جميع المجالات.

وأضاف خلال ندوة "مفهوم الدولة"، أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وتم تصديرها إلى بعض الدولة مثل السودان، بعد أن أقامت العديد من المحطات " ببني سويف والقاهرة الجديدة وأسوان".