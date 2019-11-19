ميركل تهنئ السيسي بعيد ميلاده الـ65 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تهنئتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد ميلاده الـ65، الذي يوافق اليوم 19 نوفمبر.

وقالت ميركل في كلمتها بقمة الاستثمار التي انطلقت اليوم الثلاثاء على هامش قمة "العشرين وأفريقيا" في برلين: "أوجه رسالة كبيرة بالأخص للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ليس رئيس الاتحاد الأفريقي فقط، بل يحتفل بعيد ميلادة الـ65، ونحن هنا نهنئه في ألمانيا بشدة".

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كانت المستشارة الألمانية استقبلت في وقت سابق، رؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

وتستهدف المبادرة دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين"، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.