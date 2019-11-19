نائب ينتقد وزيرة الصحة بسبب توقف مستشفى منذ 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:
هاجم النائب سعد بدير، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسبب عدم تشغيل مستشفى كفر طهمرس، الذي انتهت كافة أعماله الإنشائية منذ 15 عامًا.
وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن تكلفة المستشفى حاليا تتخطى 250 مليون جنيها، ولكن وزيرة الصحة ترفض تشغيله بدعوى عدم وجود موارد بشرية ، مشددا على ضرورة تحرك وزارة الصحة لتوفير الأطباء وباقي الأطقم الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى.
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