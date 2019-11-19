مد أجل الحكم على 6 متهمين بالاتجار بالبشر في الأزبكية للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 6 متهمين بالإتجار بالبشر بالأزبكية، لجلسة غدًا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف، وأحمد صابر.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحاني العام الأول في القضية رقم ١٧٩٢١ / ١٧٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات الأزبكية، أن المتهمين هم حماده رشاد "جزار"، ومصطفي عبد الرحمن "عامل بمسجد"، ومحمد أحمد "عامل"، ومحمد عبدالبديع "نجار"، ومحمود خالد "عامل"، وسعيد محمد "عاطل".

أوضح قرار الإحالة أنه في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية قام المتهمون جميعًا بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلوا الحاجة المالية للمجني عليهم أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلي وحيد، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه أحمد محمد، وارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.