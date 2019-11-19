بالفيديو.. جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث : أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال حملات تفتيشية مكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة. أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أبرزها ضبط مصنعين بداخلهما أكثر من 2 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومنتهية الصلاحية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لحماية البيئة وضبط مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني المغشوشة والسلع منتهية الصلاحية.

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