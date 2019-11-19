الاسم خفير والتهمة تاجر سلاح.. سقط بـ3 بنادق وفرد محلي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
خفير خصوصي مُعين على حراسة قطعة أرض بشارع ربيع الجيزي، لم يلتزم بمقتضيات وظيفته، وعمد إلى حيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص بقصد الاتجار، فسقط في قبضة مباحث قسم شرطة الجيزة.
تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، أكدت حيازة المتهم الثلاثيني قطع سلاح ناري بدون ترخيص، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
بالعرض على العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، وجه بسرعة ضبطه في حالة تلبس. وتمكنت مأمورية قادها الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك، معاونا مباحث الجيزة، من ضبط المتهم وبحوزته 3 بنادق (خرطوش - آلي) وفرد خروش محلي الصنع و58 طلقة مختلفة الأعيرة.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد سلامة، مأمور قسم الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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